Сон Роскольникова о забитой кляче.Рассказать кратко.

Гость: Гость:

Раскольникову снится его детство, еще в родном городке. Он гуляет с отцом и проходит мимо кабака, из которого выбегают пьяные мужики. Один из них, Миколка, приглашает остальных прокатиться не его телеге, в которую впряжена“маленькая, тощая саврасая крестьянская клячонка”. Мужики соглашаются и садятся. Миколка бьет лошадь, принуждая ее тянуть телегу, но она из-за слабости не может даже идти шагом. Тогда хозяин начинает бить клячу с остервенением и добивает ее. Раскольников-ребенок в первый момент смотрит на все происходящее в ужасе, потом бросается защищать лошадь, но слишком поздно. Атмосфера происходящего раскалена сильнейшими чувствами. С одной стороны, это злостная, агрессивная страсть разнузданной толпы, с другой — невыносимое отчаяние маленького Роди, сотрясающее его сердце жалостью к “бедной лошадке”. И в центре всего — ужас и слезы добиваемой клячи. Не случайно, создавая эту страшную картину, Достоевский использует очень много восклицательных знаков. Главная мысль эпизода заключается в неприятии убийства натурой человека, и в частности натурой Раскольникова. Перед сном герой думает о полезности убийства старухи-процентщицы, которая отжила свой век и “заедает” чужой, но после Раскольников просыпается в холодном поту и в ужасе от сцены, увиденной во сне. Эту перемену можно объяснить борьбой души и разума, которая постоянно происходит в главном герое. Сны не подчиняются разуму, в них раскрывается натура человека, и мы видим, что убийство отвратительно душе и сердцу Раскольникова. Но в реальности мысли и заботы о матери и сестре, желание доказать свою теорию об “обыкновенных” и “необыкновенных” людях на практике побуждают думать об убийстве и его полезности, заглушать муки натуры. Достоевский вкладывает в первый сон главного героя свои мысли о причинах преступления и о противоестественности убийства.