Помогите пожалуйста А) 2,7* 28-1,8 * 27 Б) 29*25 +2,9 * 50 В)35* 54 + 3,5 * 460 *- умножение Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Помогите пожалуйста А) 2,7* 28-1,8 * 27 Б) 29*25 +2,9 * 50 В)35* 54 + 3,5 * 460 *- умножение Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,7 * 28 - 1,8 * 27 = 756 - 48,6 = 707,4 29 * 25 + 2,9 * 50 = 725 + 145 = 870 35 * 54 + 3,5 * 460 = 1890 + 1610 = 3500
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