Помогите пожалуйста А) 2,7* 28-1,8 * 27 Б) 29*25 +2,9 * 50 В)35* 54 + 3,5 * 460 *- умножение Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика

Помогите пожалуйста А) 2,7* 28-1,8 * 27 Б) 29*25 +2,9 * 50 В)35* 54 + 3,5 * 460 *- умножение Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость