A) x³+3x-5x²-15=0 б) 9+30х+25х²=0 РЕШИТЕ СРОЧНО! ОЧЕНЬ ПРОШУ

Алгебра
A) x³+3x-5x²-15=0 б) 9+30х+25х²=0 РЕШИТЕ СРОЧНО! ОЧЕНЬ ПРОШУ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) x^2(x-5)+3(x-5)=0<br /> x^2+3=0 x-5=0<br /> x^2=-3 x=5<br /
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