В четырёх больших и шести малых ящиках всего 88 кг групп.В одном большом ящике 10 кг ??руш.Сколько кг груш вмещается в одном малом ящике?

Математика

В четырёх больших и шести малых ящиках всего 88 кг групп.В одном большом ящике 10 кг ??руш.Сколько кг груш вмещается в одном малом ящике?

Автор: Гость