В четырёх больших и шести малых ящиках всего 88 кг групп.В одном большом ящике 10 кг ??руш.Сколько кг груш вмещается в одном малом ящике?
Математика
В четырёх больших и шести малых ящиках всего 88 кг групп.В одном большом ящике 10 кг ??руш.Сколько кг груш вмещается в одном малом ящике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х10=40 кг груш в больших ящиках 88-40=48 кг груш в маленьких ящиках 48:6=8 кг Ответ: 8 кг груш в одном маленьком ящике
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