В четырёх больших и шести малых ящиках всего 88 кг групп.В одном большом ящике 10 кг ??руш.Сколько кг груш вмещается в одном малом ящике?

Математика
В четырёх больших и шести малых ящиках всего 88 кг групп.В одном большом ящике 10 кг ??руш.Сколько кг груш вмещается в одном малом ящике?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х10=40 кг груш в больших ящиках                                                                        88-40=48 кг груш в маленьких ящиках                                                                 48:6=8 кг                                                                                                                     Ответ: 8 кг груш в одном маленьком ящике
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