Помогите 250 и 251,пожалуйста
Химия
Помогите 250 и 251,пожалуйста
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Ответы: №250 А-5, Б-6, В-2, г-4 №251 1-Е, 2-Д, 3-В, 4-Б
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