Плиз помогите с векторами

Геометрия
Плиз помогите с векторами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вектор ОА=(1-0,-4-0)=(1,-4) ВА=(1-8,-4-3)=(-7,-7) ОА-ВА=(1-(-7),-4-(-7))=(8,3)
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