Сочиненин на тему Международный день музеев +План ( ЗАРАНИЕ СПАСИБО )
Русский язык
Сочиненин на тему Международный день музеев +План ( ЗАРАНИЕ СПАСИБО )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 мая отмечают день музеев. это очень важный день. ведь без музеев не было бы остатков прошлого. для общества этот день один из важнейших дней. ведь в этот день появился первый в мире музей. я хочу рассказать про Северодвинский краеведческий музей. в нём есть много экспонатов, и много экскурсий, в этом музее мне очень понравилось, ведь там так интересно. ходите в музеи почаще!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Егору математика давалась легче, чем Лене , Лене легче , чем Денису.Кому математикадавалась легче всего?
Математика
80007 метро = километров и метров. 410ц = тонн? 56кг003гррамм = грамм? 72 месяца = лет?Помогите пожалуйста