Сочиненин на тему Международный день музеев +План ( ЗАРАНИЕ СПАСИБО )

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18 мая отмечают день музеев. это очень важный день. ведь без музеев не было бы остатков прошлого. для общества этот день один из важнейших дней. ведь в этот день появился первый в мире музей. я хочу рассказать про Северодвинский краеведческий музей. в нём есть много экспонатов, и много экскурсий, в этом музее мне очень понравилось, ведь там так интересно. ходите в музеи почаще!