Егору математика давалась легче, чем Лене , Лене легче , чем Денису.Кому математикадавалась легче всего?

Математика
Егору математика давалась легче, чем Лене , Лене легче , чем Денису.Кому математикадавалась легче всего?
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Гость:
Егору Егору давалась легче
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