Решите задачу подробно пожалуйста. Человек рост которого равен 2 метра, стоит на расстоянии 3,5 метра от уличного фонаря. При этом длина тени человека равна 1 метр. Определите высоту фонаря.

Математика
Решите задачу подробно пожалуйста. Человек рост которого равен 2 метра, стоит на расстоянии 3,5 метра от уличного фонаря. При этом длина тени человека равна 1 метр. Определите высоту фонаря.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляем пропорцию и решаем.т.к если построить рисунок,получатся подобные треугольники 2/х=1/4,5 х=9(высота фонаря)
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