Решите задачу подробно пожалуйста. Человек рост которого равен 2 метра, стоит на расстоянии 3,5 метра от уличного фонаря. При этом длина тени человека равна 1 метр. Определите высоту фонаря.

Математика

Решите задачу подробно пожалуйста. Человек рост которого равен 2 метра, стоит на расстоянии 3,5 метра от уличного фонаря. При этом длина тени человека равна 1 метр. Определите высоту фонаря.

Автор: Гость