Помогите Очень срочно Надо !!!! Сумма накрест лежащих углов при пересечении двух параллельных прямых секущей равна 210 . Найти эти углы .
Геометрия
Помогите Очень срочно Надо !!!! Сумма накрест лежащих углов при пересечении двух параллельных прямых секущей равна 210 . Найти эти углы .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
210/2=105 Накрест лежащие угры при пересечении двух параллельных прямых секущей равны!
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