Помогите Очень срочно Надо !!!! Сумма накрест лежащих углов при пересечении двух параллельных прямых секущей равна 210 . Найти эти углы .

Геометрия
Помогите Очень срочно Надо !!!! Сумма накрест лежащих углов при пересечении двух параллельных прямых секущей равна 210 . Найти эти углы .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
210/2=105 Накрест лежащие угры при пересечении двух параллельных прямых секущей равны!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Чему равна сумма семи первых членов геометрической прогрессии вn если в1=6.а в6=192
Ответить
Математика
Решите задачу подробно пожалуйста. Человек рост которого равен 2 метра, стоит на расстоянии 3,5 метра от уличного фонаря. При этом длина тени че...
Ответить
Русский язык
Приведите пример слова, в котором 7 звуков и 5 букв. (не надо южнее, сияет, евреи, что-то другое)
Ответить
Математика
Помогите 5,6,7 )срочно нужно
Ответить
Українська мова
Провідміняти за відмінками число 84651 Допоможіть будь-ласка
Ответить