Помогите Очень срочно Надо !!!! Сумма накрест лежащих углов при пересечении двух параллельных прямых секущей равна 210 . Найти эти углы .

Геометрия

Помогите Очень срочно Надо !!!! Сумма накрест лежащих углов при пересечении двух параллельных прямых секущей равна 210 . Найти эти углы .

Автор: Гость