199628-1356*18/6+87588/9 Решите пример по действиям пожалуйста!
Математика
199628-1356*18/6+87588/9 Решите пример по действиям пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18:6=3 2)1356*3=4068 3)87588:9=9732 4)199628-4068=195560 5)195560+9732=205292
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