A(2;3) відносно осі абсцис

Математика
A(2;3) відносно осі абсцис
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Автор: Гость
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Гость:
А на русском можно? а?
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