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A=2,4 b=2,6 c=0,9 решите треугольник
Геометрия
A=2,4 b=2,6 c=0,9 решите треугольник
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Ответ(ы):
Гость:
P=a+b+c=2,4+2+0,9=5,3(см)
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