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А) 3 1/2+1/2; б)4 1/3+1 2/3;
Математика
А) 3 1/2+1/2; б)4 1/3+1 2/3;
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Ответ(ы):
Гость:
А) 4 б) 6 как же меня бесит, что ответ не менее 20 символов
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