А)3/8+4/9 Б)7/12-3/8 В)2целых 5/8+1целых 3/10 Г)6целых 7/10-4целых 5/12 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! очень надо! буду благодарна!
Математика
А)3/8+4/9 Б)7/12-3/8 В)2целых 5/8+1целых 3/10 Г)6целых 7/10-4целых 5/12 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! очень надо! буду благодарна!
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Гость:
375.(4) ответ будет правельным
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