А)3/8+4/9 Б)7/12-3/8 В)2целых 5/8+1целых 3/10 Г)6целых 7/10-4целых 5/12 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! очень надо! буду благодарна!

Математика

А)3/8+4/9 Б)7/12-3/8 В)2целых 5/8+1целых 3/10 Г)6целых 7/10-4целых 5/12 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! очень надо! буду благодарна!

Автор: Гость