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А+3,8 и а+3, 2/5. Сравните выражения
Математика
А+3,8 и а+3, 2/5. Сравните выражения
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/5=0,4 0,4+3,8 > 0,4+3
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