Су, мұз немесе су буының массалары бірдей болса, олардың қайсысының ішкі энергияс?? ең көп болады?

Физика
Су, мұз немесе су буының массалары бірдей болса, олардың қайсысының ішкі энергияс?? ең көп болады?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутренняя энергия водяного пара самая большая. Внутренняя энергия льда самая маленькая
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