Су, мұз немесе су буының массалары бірдей болса, олардың қайсысының ішкі энергияс?? ең көп болады?
Физика
Су, мұз немесе су буының массалары бірдей болса, олардың қайсысының ішкі энергияс?? ең көп болады?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутренняя энергия водяного пара самая большая. Внутренняя энергия льда самая маленькая
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