Ответь на вопросы по истории 8 класс: 1. Сколько немецких государств вошло в 1834 в Н??мецкий таможенный союз? А) 19 Б) 15 В)18 2. Кому принадлежат слова: "Кто хочет управлять Германией, тот должен ее завоевать"? А) О. Бис...

История

Ответь на вопросы по истории 8 класс: 1. Сколько немецких государств вошло в 1834 в Н??мецкий таможенный союз? А) 19 Б) 15 В)18 2. Кому принадлежат слова: "Кто хочет управлять Германией, тот должен ее завоевать"? А) О. Бисмарку Б) Вильгельму Первому В) Д. Гарибальди 3. Кто возглавил королевство Италия в 1861 году? А) К. Кавур Б) Виктор Эммануил В) Наполеон Первый 4. Какая страна мешала созданию единого государства Италия? А)Франция Б)Россия В)Австрия 5. «Железный канцлер» А)К.Кавур Б)О.Бисмарк В) Д. Гарибальди Заранее благодарю!

Автор: Гость