Дайте определение Инансовый капитал

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Дайте определение Инансовый капитал
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Финансовый капитал — акции и другие документы, являющиеся свидетельством собственности
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