Диаметр колеса велосипеда 60 см. Какое расстояние проедет велосипедист,если колес?? совершит 5 оборотов?

Математика
Диаметр колеса велосипеда 60 см. Какое расстояние проедет велосипедист,если колес?? совершит 5 оборотов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60×5 = 300 (см.) - проедет велосипед, если его колесо совершит 5 оборотов. Ответ: 300 см.
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