В колебательном контуре конденсатор обладает электроемкостью с. А катушка индуктивностью l-25. после зарядки конденсатора в контуре возникают свободные электромагнитные колебания частотой v-4,0

Физика

В колебательном контуре конденсатор обладает электроемкостью с. А катушка индуктивностью l-25. после зарядки конденсатора в контуре возникают свободные электромагнитные колебания частотой v-4,0

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