В колебательном контуре конденсатор обладает электроемкостью с. А катушка индуктивностью l-25. после зарядки конденсатора в контуре возникают свободные электромагнитные колебания частотой v-4,0
Физика
В колебательном контуре конденсатор обладает электроемкостью с. А катушка индуктивностью l-25. после зарядки конденсатора в контуре возникают свободные электромагнитные колебания частотой v-4,0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле Томсона: T = 2π√(LC) Но частота: v = 1/T тогда v = 1/(2π√(LC)) Возводим в квадрат: v² = 1 / (4*π²*L*C) Отсюда находим ёмкость конденсатора: C = 1/(4*π²*L*v²) = 1/(4*3,14²*25*10⁻⁶*16*10¹²) ≈ 63*10⁻¹² Ф = 63 пФ
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Физика