279+8(133-5x)=1143 как можно решить?????? помогите!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА! !!!!
Математика
279+8(133-5x)=1143 как можно решить?????? помогите!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА! !!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
279+8(133-5х)=1143 279+(1064-5х)=1143 -5х=1143-279-1064 -5х=-200 -х=-200:5 -х=-40 х=40 Ответ:40
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Қазақ тiлi
В родительном подеже слова на казахском даптер сынып кагаз парта компьютер телеф??н поштажулык устаз окушы
Окружающий мир
Геометрия
Треугольник MNK задан координатами своих вершин M(-6;1) N(2;4) K(2;-2) a) докажите что MNK равн??бедренный б) найдите высоту проведенную из вершины...