Напиши как выглядят эти герои happy,sad kind,angry, funny,naughty
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Напиши как выглядят эти герои happy,sad kind,angry, funny,naughty
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Гость:
Как выглядят счастливыми, грустными, добрыми , серебристыми, смешными , непослушными
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