Вычислите (1/2-1/3)×12-(3 1/6+2 2/7×7/16)×6/5
Математика
Вычислите (1/2-1/3)×12-(3 1/6+2 2/7×7/16)×6/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/6)×12-(3 1/6+1/8)×6/5 2-79/24×6/5 2-79/20 138/79 1 59/79
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