Составте текст описание не более 10 предложении с приставками при и пре

Гость: Гость:

Жили-были две приставки. Одна пре-, другая при-. Приставка пре- очень добрая, очень гордая, очень серьезная. Пре- дружила с прилагательными и играла с ними в новые слова: очень добрая – предобрая, очень гордая – прегордая. Приставка пре- дочь приставки пере-, она очень похожа на мать. Только одну букву она не взяла от своей матери, букву е. Благодаря сходству в значении она может заменять пере- в глаголах: перегородить – преградить, переступить – преступить.