Найдите НОК чисел: 1) 3 и 6 2) 28 и 9 3) 15 и 20 Пример : 24/3
Математика
Найдите НОК чисел: 1) 3 и 6 2) 28 и 9 3) 15 и 20 Пример : 24/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не очень поняла пример, но напишу НОК чисел. 1) 6 2) 252 3) 60
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