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Люди кто в каком классе???
Математика
Люди кто в каком классе???
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Гость:
Я в 4-классе учусь в 14 школе
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