34×(3×3)-270 в кубе равный 345;343;другое число
Математика
34×(3×3)-270 в кубе равный 345;343;другое число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34×(3×3)-270=36 ; 36³=46656
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