Какое слово синонимического ряда может быть выбрано в качестве опорного? 1. страна 2. земля 3. царство 4. родина 5. держава 6. отчизна 7. государство

Русский язык

Какое слово синонимического ряда может быть выбрано в качестве опорного? 1. страна 2. земля 3. царство 4. родина 5. держава 6. отчизна 7. государство

Автор: Гость