Какое слово синонимического ряда может быть выбрано в качестве опорного? 1. страна 2. земля 3. царство 4. родина 5. держава 6. отчизна 7. государство
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Какое слово синонимического ряда может быть выбрано в качестве опорного? 1. страна 2. земля 3. царство 4. родина 5. держава 6. отчизна 7. государство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Государство как опорное лучше подходит
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