Все возможные излмнры гексана. Срочно
Химия
Все возможные излмнры гексана. Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
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C₆H₁₄ CH₃ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₃ гексан (н-гексан) CH₃ - CH(CH₃) - CH₂ - CH₂ - CH₃ 2-метилпентан CH₃ - CH₂ - CH(CH₃) - CH₂ - CH₃ 3-метилпентан 4-метилпентан идентичен 2-метилпентану, поэтому такой изомер "не считается" CH₃ - C(CH₃)₂ - CH₂ - CH₃ 2,2-диметилбутан 3,3-диметилбутан также идентичен 2,2-диметилбутану, и "не считается" CH₃-CH(CH₃) - CH(CH₃) - CH₃ 2,3-диметилбутан Итого 5 изомеров Изомер CH₃ - CH(C₂H₅) - CH₂ - CH₃ 2-этилпропан идентичен 3-метилпентану, и "не считается". Более того, 2-этилпропан - некорректное название, поскольку название углеводороду дается по самой длинной цепи, а здесь это правило нарушено
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