Диалог у офіційно-діловому стилі?

Гость: Гость:

-Добро пожаловать в нашу фирму,чем я могу помочь?-Здравствуйте, я насчёт вакансии на работу.-Можно ваше резюме?-Пожалуйста, возьмите. -Ласкаво просимо в нашу фірму,чим я можу допомогти? -Здрастуйте, я щодо вакансії на роботу. -Можна ваше резюме? -Будь ласка, візьміть.