Помогите №1 А и Б пожалуйста очень нужено

Алгебра
Помогите №1 А и Б пожалуйста очень нужено
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решила пока что только под А
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
34×(3×3)-270 в кубе равный 345;343;другое число
Ответить
Физика
Сосновые доски погружены на платформу и имеют массу 12 тонн.Размер одной доски сос??авляет 500*20*10 (куб.см)Сколько досок на платформе?
Ответить
Химия
Все возможные излмнры гексана. Срочно
Ответить
Русский язык
Сгруппируйте данные слова по начальным звукам. Яма.амёба ,ёмкость,оркестр,температура,объём ,йод,тест,юность,тишина,акация,тарелка ,ехать,остров,...
Ответить
Русский язык
Какое слово синонимического ряда может быть выбрано в качестве опорного? 1. страна 2. земля 3. царство 4. родина 5. держава 6. отчизна ...
Ответить