ПОМОГИТЕ ! ПОЖАЛУЙСТА! если какие то словостания построены не верно нужно их исправить: Прийти из армии,по зрелом размышлении , согласно правил, вопреки законов, править бал, прыгать с парашютом , уверенность в победе, разъясня...

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ПОМОГИТЕ ! ПОЖАЛУЙСТА! если какие то словостания построены не верно нужно их исправить: Прийти из армии,по зрелом размышлении , согласно правил, вопреки законов, править бал, прыгать с парашютом , уверенность в победе, разъяснять о непонятном.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прийти из армии,по зрелом размышлении, согласно правилам, вопреки законам, править балом, прыгать с парашютом, уверенность в победе, разъяснять о непонятном.
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