Что произошло на Гаагской конференции А. Принятие конвенций о ведении военных действий Б. Заключение мира между Россией и Японией В. Вступление на престол Николая 2 Г. Подписание договора о формировании Антанты

История

Что произошло на Гаагской конференции А. Принятие конвенций о ведении военных действий Б. Заключение мира между Россией и Японией В. Вступление на престол Николая 2 Г. Подписание договора о формировании Антанты

Автор: Гость