Что произошло на Гаагской конференции А. Принятие конвенций о ведении военных действий Б. Заключение мира между Россией и Японией В. Вступление на престол Николая 2 Г. Подписание договора о формировании Антанты

История
Что произошло на Гаагской конференции А. Принятие конвенций о ведении военных действий Б. Заключение мира между Россией и Японией В. Вступление на престол Николая 2 Г. Подписание договора о формировании Антанты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г)Подписание договора о формировании Антанты,если я не ошибаюсь!
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