Смешав конфеты по 110 руб. за кг и по 150 руб. за кг получили смесь по 120 руб за кг сколь??о граммов конфет того и другого сорта содержится в одном кг смеси

Гость: Гость:

Примем количество конфет за 110 руб за кг за х , а количество конфет (смесь) равным 1 (1 кг) . Согласно условию задачи имеем : 110 * х + 150 *(1 - х) = 120 * 1 110х + 150 - 150х = 120 150 - 120 = 150х - 110х 30 = 40х х = 30/40 х = 0,75 кг - количество конфет за 110 руб за кг в смеси конфет в 1 кг , а количество конфет за 150 руб за кг в смеси : 1 - 0,75 = 0,25 кг