Длина полоски 1дм . сколько см составляем половина полоски ? одна пятая полоски ? одна десятая полоски ?

Математика
Длина полоски 1дм . сколько см составляем половина полоски ? одна пятая полоски ? одна десятая полоски ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 см половина полоски. 
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