Длина полоски 1дм . сколько см составляем половина полоски ? одна пятая полоски ? одна десятая полоски ?
Математика
Длина полоски 1дм . сколько см составляем половина полоски ? одна пятая полоски ? одна десятая полоски ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 см половина полоски.
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