В родительном подеже слова на казахском даптер сынып кагаз парта компьютер телеф??н поштажулык устаз окушы
Қазақ тiлi
В родительном подеже слова на казахском даптер сынып кагаз парта компьютер телеф??н поштажулык устаз окушы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Даптердин.сыныптын.кагаздын.партанын.компьютердын.телефоннын.поштажал ықтырма. устаздын.окушынын
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