Как вы плавали в первый раз какаво это было
Окружающий мир
Как вы плавали в первый раз какаво это было
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Гость:
Это было круто на страшно))
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