Балқу температурасында алынған 100 кг темірді сұйық күйге айналдыру үшін қажетті энергияны анықта

Физика
Балқу температурасында алынған 100 кг темірді сұйық күйге айналдыру үшін қажетті энергияны анықта
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Гость:
Q=100•лямда осылай :)
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