Охарактеризуйте особенности эпохи энеолита

История
Охарактеризуйте особенности эпохи энеолита
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпоха энеолита: 4-3 вв до н.э. слово "энеолит"- меднокаменный.   . основные признаки:мотыжное земледелие, многокомнатные квартиры, роспись керамики, изделия из меди, канонизация статуэток. появление искусственного орошения. практикуется матриархат и община. бронзовый век:3-2вв до н.э.  завершающий этап первобытнообщинного строя. признаки: зарождение патриархата, орудия труда из бронзы, разделение на скотоводов от земледельцев и отделение ремесла. у земледельцев формируется протогородская культура и появляется имущественное и социальное неравенство. осваиваются новые земли 
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