Виды треугольников. ))))))))))))))

Геометрия
Виды треугольников. ))))))))))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равнобедренный,равносторонний,прямоугольный,остроугольный и тупоугольный)))
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