Как из черты дроби 4\9 перевести в десятичную дробь
Математика
Как из черты дроби 4\9 перевести в десятичную дробь
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4:9=получиться ответ
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