А) 31,83 : 0,1; б) 1,2 * 0,1; в) 2,7 : 0,01; г) 52,7 * 0,001; д) 24 : 0,001; е) 57 * 0,01; ж) 0,4 : 0,01; з) 0,5 * 0,001

Математика

А) 31,83 : 0,1; б) 1,2 * 0,1; в) 2,7 : 0,01; г) 52,7 * 0,001; д) 24 : 0,001; е) 57 * 0,01; ж) 0,4 : 0,01; з) 0,5 * 0,001

Автор: Гость