А) 31,83 : 0,1; б) 1,2 * 0,1; в) 2,7 : 0,01; г) 52,7 * 0,001; д) 24 : 0,001; е) 57 * 0,01; ж) 0,4 : 0,01; з) 0,5 * 0,001
Математика
А) 31,83 : 0,1; б) 1,2 * 0,1; в) 2,7 : 0,01; г) 52,7 * 0,001; д) 24 : 0,001; е) 57 * 0,01; ж) 0,4 : 0,01; з) 0,5 * 0,001
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Гость:
А)318,3 Б)0,12 В)270 Г)0,0527 Д)24000 Е)0,57 Ж)40 З)0,0005
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