Найдите неизвестное число 12*(х-24)=600 (х-24)*15=45 320:(38+х)=4 (64-х):14=5

Математика
Найдите неизвестное число 12*(х-24)=600 (х-24)*15=45 320:(38+х)=4 (64-х):14=5
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*(х-24)=600 12х-288=600 12х=600+288 12х=888 х=74 (х-24)*15=45 15х-360=45 15х=45+360 15х=405 х=27 320:(38+х)=4 320*1/4=х+38 80=х+38 -х=-42 х=42 (64-х):14=5 (64-х)*1/14=5 64/14-1/14х=5 32/7-1/14х=5 -1/14х=5-32/7 -1/14х=3/7 х=3/7*(-14)=-42/7=-6 х=-6
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