Вычислите среднее арифметическое чисел а)6/26, б)6, 6, 6, 6, 6,6, 20
Математика
Вычислите среднее арифметическое чисел а)6/26, б)6, 6, 6, 6, 6,6, 20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (16+20)/2=18 б) (6*6+20)/7=8
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