У двух мужиков 35 овец. У одного на 9 овец больше чем у другого. Сколько овец у каждого. Решить НЕ уравнением

Математика

У двух мужиков 35 овец. У одного на 9 овец больше чем у другого. Сколько овец у каждого. Решить НЕ уравнением

Автор: Гость