У двух мужиков 35 овец. У одного на 9 овец больше чем у другого. Сколько овец у каждого. Решить НЕ уравнением
Математика
У двух мужиков 35 овец. У одного на 9 овец больше чем у другого. Сколько овец у каждого. Решить НЕ уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35-9=26 26-9=17 ответ 1муж. 26 2муж. 17
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Из одного куска пластилина вылепили фигурку и её копию, в два раза большей высоты. Какова масса копии, если оригинал весит 50 грамм? Ответ уже з...
Математика
Реши вопрос Известно что угол A B C равен 74 градуса а Луч BD биссектриса Вычислите ве??ичину угла DBC
Физика