Реши вопрос Известно что угол A B C равен 74 градуса а Луч BD биссектриса Вычислите ве??ичину угла DBC

Математика
Реши вопрос Известно что угол A B C равен 74 градуса а Луч BD биссектриса Вычислите ве??ичину угла DBC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:  угол ABC=74 градуса  BD- биссектриса  Найти: DBC Решение  угол ABC = ABD + DBC (по свойству углов) , значит  74:2=37 градуса  Ответ: угол DBC=37 градуса 
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