Реши вопрос Известно что угол A B C равен 74 градуса а Луч BD биссектриса Вычислите ве??ичину угла DBC
Математика
Реши вопрос Известно что угол A B C равен 74 градуса а Луч BD биссектриса Вычислите ве??ичину угла DBC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: угол ABC=74 градуса BD- биссектриса Найти: DBC Решение угол ABC = ABD + DBC (по свойству углов) , значит 74:2=37 градуса Ответ: угол DBC=37 градуса
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