Опишите превращение энергии которые будут происходить при падении на пол пластилинового шарика

Физика
Опишите превращение энергии которые будут происходить при падении на пол пластилинового шарика
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На высоте - потенциальная энергия при падении - пот. эн. превращается в кинетическую при ударе - кинетическая энергия уменьшается до нуля, растет внутренняя энергия (температура)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Бог бастет чему покровительствует
Ответить
Математика
С одной и то же станции в одно и тоже время вышли в противоположных направлениях д??а поезда Скорость одного поезда 50 километров час а другого 85 ...
Ответить
Русский язык
Слова 3 склонения на тему животные
Ответить
Математика
Начертите тупой угол и проведите из его вершины луч так чтобы образовался прямой ??гол. Сколько решений имеет задача? (Пожалуйста начертите углы ...
Ответить
Русский язык
Помогите!!! Напишите сочинение на тему памятный день
Ответить