Опишите превращение энергии которые будут происходить при падении на пол пластилинового шарика
Физика
Опишите превращение энергии которые будут происходить при падении на пол пластилинового шарика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На высоте - потенциальная энергия при падении - пот. эн. превращается в кинетическую при ударе - кинетическая энергия уменьшается до нуля, растет внутренняя энергия (температура)
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