С одной и то же станции в одно и тоже время вышли в противоположных направлениях д??а поезда Скорость одного поезда 50 километров час а другого 85 километров час Какое расстояние будет между поездами через 3 часа

Математика
С одной и то же станции в одно и тоже время вышли в противоположных направлениях д??а поезда Скорость одного поезда 50 километров час а другого 85 километров час Какое расстояние будет между поездами через 3 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85+50=135(км/ч) - скорость сближения 135*3=405(км)
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