С одной и то же станции в одно и тоже время вышли в противоположных направлениях д??а поезда Скорость одного поезда 50 километров час а другого 85 километров час Какое расстояние будет между поездами через 3 часа
Математика
С одной и то же станции в одно и тоже время вышли в противоположных направлениях д??а поезда Скорость одного поезда 50 километров час а другого 85 километров час Какое расстояние будет между поездами через 3 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85+50=135(км/ч) - скорость сближения 135*3=405(км)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Начертите тупой угол и проведите из его вершины луч так чтобы образовался прямой ??гол. Сколько решений имеет задача? (Пожалуйста начертите углы ...
Математика
Окружающий мир