С одной и то же станции в одно и тоже время вышли в противоположных направлениях д??а поезда Скорость одного поезда 50 километров час а другого 85 километров час Какое расстояние будет между поездами через 3 часа

Математика

С одной и то же станции в одно и тоже время вышли в противоположных направлениях д??а поезда Скорость одного поезда 50 километров час а другого 85 километров час Какое расстояние будет между поездами через 3 часа

Автор: Гость