Начертите тупой угол и проведите из его вершины луч так чтобы образовался прямой ??гол. Сколько решений имеет задача? (Пожалуйста начертите углы и вставьте в ваш ответ, напишите сколько решений)

Математика
Начертите тупой угол и проведите из его вершины луч так чтобы образовался прямой ??гол. Сколько решений имеет задача? (Пожалуйста начертите углы и вставьте в ваш ответ, напишите сколько решений)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А решений я незнаю сколько.
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