Начертите тупой угол и проведите из его вершины луч так чтобы образовался прямой ??гол. Сколько решений имеет задача? (Пожалуйста начертите углы и вставьте в ваш ответ, напишите сколько решений)

Математика

Начертите тупой угол и проведите из его вершины луч так чтобы образовался прямой ??гол. Сколько решений имеет задача? (Пожалуйста начертите углы и вставьте в ваш ответ, напишите сколько решений)

Автор: Гость